Toz nedeniyle güllerinin kuruduğunu söyleyip, arazisinden geçen yolu kapattı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde çiftçi Özcan Uslu, araç geçerken oluşan tozların güllerine zarar verdiği gerekçesiyle arazisinden mermer ocağına giden yolu kapattı. Sabah mesaiye gitmek yola çıkan mermer ocağı işçileri, yolun kapatılması nedeniyle iş yerine ulaşamadı.

Eğirdir'e bağlı Sevinçbey köyünde çiftçilik yapan Özcan Uslu, bu sabah arazisinden geçen toprak yolu taş ve odunlarla kapattı. Arazisinden bölgedeki mermer ocağına giden yolu kullanan araçların oluşturduğu toz nedeniyle güllerinin zarar gördüğünü iddia eden Özcan Uslu, ailesiyle yolu kesti. Araçlarla mermer ocağına gitmek üzere yola çıkan yaklaşık 130 işçi yolda kaldı. Mermer ocağı çalışanları ve yetkilileriyle kısa süreli arbede yaşanırken, olay yerine jandarma ekipleri çağrıldı. Elindeki İl Özel İdaresi ve mahkeme kararını gösteren Uslu, yolu açmayacağını belirterek, araçların geçişine engel oldu.

140 dönümlük gül bahçesinden bu sene 7 ton gül alabildiğini ve zararının büyük olduğunu söyleyen Uslu," Yolu arazi yolu olmadığını öğrendikten sonra kapattım. Mahkeme kararıyla yolu açtırdılar, üst mahkemeye müracaat ettik, bu kararı bozarak bana hak verildi. Şu anda yolu tekrar kestim, bana resmi bir evrak sunmuyorlar. İl Genel Meclisi kararı var, valiliğin onayladığı. Mahkeme kararı var, plan, kadastro her şey var, krokiler var yol olmadığına dair. Bunlar zorbalık ediyor. Bize küfür, hakaret ediyorlar. İşçileri üstümüze salıp darbediyorlar. Annem, babam 75 yaşında. Onlar geldi, rezil durumdayız. Koskoca 140 dönümlük gül bahçesinden bu sene 7 ton gül aldım, çok büyük zarardayım. Sabah 06.00'dan beri burada bekliyoruz, yolu kapattım. Hiçbir hukuki dayanakları yok, hiçbir resmi belgeleri, evrakları yok. Kanuna, kitaba uymuyorlar. Bu kadar işçi sıcağın bağrında bekliyor" diye konuştu.