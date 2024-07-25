Otomobil, kamyonun altına girdi; ilçe gençlik ve spor müdür vekili ile yurt çalışanı öldü

ISPARTA’da otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada Keçiborlu Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili ve Gülkent Öğrenci Yurdu Müdürü Hasan Şahin (37) ile Keçiborlu Kredi Yurtlar Kurumu’nda görevli Ahmet İlkay Uluğbay (30) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Keçiborlu ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Keçiborlu Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Hasan Şahin yönetimindeki 20 ACN 897 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Z.G. yönetimindeki 32 K 3698 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren otomobilin demin yığını haline dönüştüğü kazada sürücü Şahin ile yanında bulunan Keçiborlu Kredi Yurtlar Kurumu’nda görevli Ahmet İlkay Uluğbay ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Keçiborlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.