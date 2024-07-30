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        Tartıştığı kızı, göğsünden bıçaklayıp öldürdü

        ISPARTA'da tartıştığı kızı D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:34 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:40
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        Tartıştığı kızı, göğsünden bıçaklayıp öldürdü
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        ISPARTA'da tartıştığı kızı D.Z. (20) tarafından göğsünden bıçaklanan Osman Zeybek (49), hayatını kaybetti. D.Z. jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Salur köyünde meydana geldi. D.Z. ile babası Osman Zeybek arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada D.Z., babasını göğsünden bıçakladı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Osman Zeybek, ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

        Jandarma D.Z.'yi gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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