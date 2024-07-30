Tartıştığı kızı, göğsünden bıçaklayıp öldürdü

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Salur köyünde meydana geldi. D.Z. ile babası Osman Zeybek arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada D.Z., babasını göğsünden bıçakladı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Osman Zeybek, ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

ISPARTA'da tartıştığı kızı D.Z. (20) tarafından göğsünden bıçaklanan Osman Zeybek (49), hayatını kaybetti. D.Z. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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