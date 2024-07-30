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        Tartıştığı kızı, göğsünden bıçaklayıp öldürdü (2)

        DAHAÖNCE İNTİHARA KALKIŞMIŞIsparta'da tartıştığı babası Osman Zeybek'i bıçakla öldürdükten sonra gözaltına alınan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 15:44 Güncelleme: 30.07.2024 - 15:50
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        Tartıştığı kızı, göğsünden bıçaklayıp öldürdü (2)
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        DAHAÖNCE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

        Isparta'da tartıştığı babası Osman Zeybek'i bıçakla öldürdükten sonra gözaltına alınan D.Z. ifadesinin ardından öğleden sonra adliyeye sevk edildi. D.Z.'nin ilk ifadesinde, Nevşehir'de üniversite öğrencisi olduğu, babası ile annesinin yaklaşık 6 yıl önce boşandığını söylediği, dün de olay öncesinde 2 kız kardeşi ve annesiyle birlikte köyde bir düğüne katıldıklarını ve burada babasının da bulunduğundan bahsettiği öğrenildi. Düğünde babasının kendisini tehdit eder gibi hareketler yaptığını, sonrasında eve gittiklerini anlatan D.Z.'nin, evden aldığı ekmek bıçağıyla dışarı çıktığını, evin yakınlarında babasıyla karşılaştığını ve bıçağı sapladığını anlattığı kaydedildi. Babasının kendisine daha önce zarar verdiğini öne süren D.Z.'nin psikolojik sorunları olduğu ve intihara kalkıştığından bahsettiği de belirtildi. Diğer yandan hayatını kaybeden Osman Zeybek'in vücudunda iki bıçak darbesi tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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