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        Tartıştığı kızı, göğsünden bıçaklayıp öldürdü (3)

        TUTUKLANDIIsparta'nınŞarkikaraağaç ilçesinde babası Osman Zeybek'i, çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayıp, öldüren Döndü Zeybek, ifade işlemi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 20:04 Güncelleme: 30.07.2024 - 20:10
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        Tartıştığı kızı, göğsünden bıçaklayıp öldürdü (3)
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        TUTUKLANDI

        Isparta'nınŞarkikaraağaç ilçesinde babası Osman Zeybek’i, çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayıp, öldüren Döndü Zeybek, ifade işlemi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Döndü Zeybek, tutuklanarak Yalvaç Cezaevi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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