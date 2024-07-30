Tartıştığı kızı, göğsünden bıçaklayıp öldürdü (3)
TUTUKLANDIIsparta'nınŞarkikaraağaç ilçesinde babası Osman Zeybek'i, çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayıp, öldüren Döndü Zeybek, ifade işlemi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Isparta'nınŞarkikaraağaç ilçesinde babası Osman Zeybek’i, çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayıp, öldüren Döndü Zeybek, ifade işlemi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Döndü Zeybek, tutuklanarak Yalvaç Cezaevi'ne gönderildi.
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