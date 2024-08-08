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        Eğirdir Gölü'nde bu kez sinek istilası

        KURAKLIK tehdidi yaşayan, yüzeyinde su bitkileri ve algler bulunan, içerisindeki canlıların ölü olarak kıyıya vurduğu ve bazı bölgelerinin bataklığa döndüğü Eğirdir Gölü'nde yaşanan sinek istilası görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:10 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:15
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        Eğirdir Gölü'nde bu kez sinek istilası
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        KURAKLIK tehdidi yaşayan, yüzeyinde su bitkileri ve algler bulunan, içerisindeki canlıların ölü olarak kıyıya vurduğu ve bazı bölgelerinin bataklığa döndüğü Eğirdir Gölü'nde yaşanan sinek istilası görüntülendi.

        Yüzeyini kaplayan su bitkileri ve algler nedeniyle suyun oksijensiz kalmasına bağlı olarak binlerce su canlısına ait ölülerin kıyıya vurduğu, özellikle gölün kuzey kesimlerinde ciddi büyüklüklerde su çekilmesine bağlı kuraklığın görüldüğü Eğirdir Gölü'nde, son günlerde aşırı sinek sorunu yaşanıyor. Eğirdir Gölü'nün korunması için uzun yıllardır mücadele veren Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, sinek istilasını görüntüledi.

        'SOKAKTA GEZMEK MÜMKÜN DEĞİL'

        Dr. Kesici, "Korkunç sinek istilası. Sahilde yürümeye başlamamız ile kaçmaya çalışmamız çok zor oldu. Göl kıyılarında, sokaklarda, evde, sabah-gece, sinek istilası yaşanıyor. Akşamları ışık yakmak mümkün değildi, şimdi sokakta gezmek mümkün değil. Eğirdir'de de sivrisinekler görülmeye başlandı. Göl kokarsa sonuç kaçınılmaz. Çözüm hep vardı, Eğirdir Gölü'nün geleceğini belirleme hakkı ve sözü en çok bizim gayretlerimizde ve elimizde" diye konuştu.

        GÖLÜN SON DURUMU

        Dr. Kesici, aşırı kirlilik ve bazı bölgelerde ciddi büyüklüklerde çekilmelerin yaşandığı Eğirdir Gölü'ndeki son duruma ilişkin şu bilgileri verdi: "Göl yüzeyi 1960 öncesinde 518 kilometrekare iken 1990'da 481 kilometrekare, 1997'de 479 kilometrekare, 2024 yılında da 426 kilometrekareye kadar düştü. Gölün ortalama derinliği 1950'de 16 metre, 1960'ta 14,5 metre, 1970 sonrası 12 metre, 1980-1990 arasında 11,3 metreyken, 2000 sonrası 8,8 metreye geriledi. 2017'de 6,5 metre, 2020'de 5,3 metre, 2022'de 4,2 metre, 2023'te 4,1 metreye düştü. Bu değerler, ekim başı değerleri. 2024 yılı temmuz ayında ise yaklaşık 3,2 metre ortalama derinliğe kadar düştü."

        GÖL İÇİN HALK TOPLANIYOR

        Diğer yandan göldeki sorunların çok daha yüksek düzeyde görülmesi üzerine Eğirdir'de vatandaşlar tarafından bir toplantı yapılması kararlaştırıldı. 10 Ağustos'ta Eğirdir Kale Meydanı'nda planlanan 'Gelin gölün sesi olalım' başlıklı toplantıya, tüm Eğirdirliler ev sahibi olarak çağrılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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