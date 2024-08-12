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        Kamyonla çarpışan motosikletteki Zühtü ile Yiğit öldü

        ISPARTA'nınEğirdir ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki Zühtü Taha Gürfidan (14) olay yerinde, Yiğit Yaşar Gökmen (14) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 17:20 Güncelleme: 12.08.2024 - 17:25
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        Kamyonla çarpışan motosikletteki Zühtü ile Yiğit öldü
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        ISPARTA'nınEğirdir ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki Zühtü Taha Gürfidan (14) olay yerinde, Yiğit Yaşar Gökmen (14) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Eğirdir-Kovada kara yolu Balkırı köyü yakınlarında meydana geldi. S.Ş. idaresindeki 32 EZ 008 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen 32 ADM 808 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Zühtü Taha Gürfidan ile Yiğit Yaşar Gökmen, yola savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Zühtü Taha Gürfidan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yiğit Yaşar Gökmen ise kaldırıldığı Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kaza yerinde savcı incelemesinin ardından Zühtü Taha Gürfidan'ın cansız bedeni morga konuldu. Kaza haberini alıp olay yerine gelen aileler, fenalık geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü S.Ş. gözaltına alındı.

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        Galeri

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