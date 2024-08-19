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        Babası 'Kızlar okumaz' deyip okula göndermedi, azmetti ikinci üniversiteyi kazandı

        ISPARTA'da Orman Bölge Müdürlüğü'nde 12 yıldır temizlik personeli olarak görev yapan 3 çocuk annesi Gülsüm Taşdemir (51), çalışırken bir yandan da hem ortaokulu hem liseyi dışarıdan bitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 11:09 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:15
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        Babası 'Kızlar okumaz' deyip okula göndermedi, azmetti ikinci üniversiteyi kazandı
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        ISPARTA'da Orman Bölge Müdürlüğü'nde 12 yıldır temizlik personeli olarak görev yapan 3 çocuk annesi Gülsüm Taşdemir (51), çalışırken bir yandan da hem ortaokulu hem liseyi dışarıdan bitirdi. Ardından üniversite sınavına girip 2 yıllık Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'ndan mezun olan Taşdemir, bu yılki sınavda ise 4 yıllık ISUBÜ Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Gülsüm Taşdemir, "Babamız bizi 'Kızlar okumaz, okulda ne işi var' deyip göndermedi. Tabii ki biraz zorlu geçecek ama azimden bir şey kurtulmaz" dedi.

        İlkokuldan mezun olduktan sonra babasının 'Kızlar okumaz, okulda ne işi var' diyerek okula göndermediği Gülsüm Taşdemir, 3'üncü oğlunun doğumundan sonra yaklaşık 12 yıl önce Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nde taşeron işçi kadrosundan temizlik personeli olarak çalışmaya başladı. Çalışırken önce açık öğretimden ortaokulu, ardından liseyi bitiren Taşdemir, üniversite sınavına da hazırlandı. O dönem çalıştığı kurumun misafirhanesinde görevli olduğu için Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Isparta Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'nı tercih edip, kazanan Gülsüm Taşdemir, geçen yıl okulu bitirdi. Mezun olduktan sonra okuma aşkından vazgeçmeyen Taşdemir, bu yıl tekrar girdiği üniversite sınavında 4 yıllık ISUBÜ Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü'nü kazandı.

        OKUMA AŞKI

        Okumayı çok sevdiğini söyleyen Gülsüm Taşdemir, "Eskiden 'Kızlar okumaz' diye bir şey vardı. Babamız bizi 'Kızlar okumaz, okulda ne işi var’ deyip göndermedi. Tabii cahillik belki bilmiyoruz. Sonra zaman geçti, evlendik. 2 oğlum oldu. Eşim nedeniyle tayinimiz çıktı, bazı yerlere gittik. Sonra 1 oğlum daha oldu. Oğlum olduktan sonra Orman Bölge Müdürlüğü'nde taşeron işçi olarak çalışmaya başladım. Çalıştığım yerde bir arkadaşım vardı. Hülya Hanım, okuyordu dışarıdan, şehit yakını olarak işe girmişti. O dedi ki, 'Beraber okuyalım o zaman, niye okumuyoruz?' Dışarıdan ortaokulu, liseyi bitirdim. Ondan sonra da üniversite sınavlarına girip kazandım. Çalıştığım yere fayda sağlamak için Turizm ve Otel İşletmeciliği'ni yazdım. Orayı da bitirdim. Tekrar okuma aşkıyla devam ederek bir daha üniversite sınavına girdim. Bu sefer ormanda çalıştığım için Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği'ni kazandım" dedi.

        'ÇEVREMDEN HEP DESTEK ALDIM'

        Bu mücadelesinin herkese örnek olmasını isteyen Gülsüm Taşdemir, "Okumanın yaşı yok. Herkes okuyabilir. Gençlerimize örnek olsun. Bütün kızlar okusun. Tabii ki biraz zorlu geçecek ama azimden bir şey kurtulmaz. Herkes azimle bunu yapabilir. Geceyi gündüze katarak okumaya çalışacağız. İnşallah da başarırız. Çok iyi tepkiler alıyorum zaten oğlum öğretmen. O yardımcı oldu, sürekli bana, 'Anne yapabilirsin' dedi. Derslerimde hep yardımcı oldu. Hepsi de teşvik etti. 3 oğlum, eşim, gelinim var. Çevremden de hep destek aldım. Süreç böyle devam etti" diye konuştu.

        'EV İŞLERİNDE EŞİM ÇOK YARDIMCI OLDU'

        Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki görevine halen temizlik işçisi olarak devam ettiğini söyleyen Taşdemir, "Hiçbir dershaneye, başka kurslara gitmedim. Gelecek sene sınava girecek oğlum var. Onunla beraber çalıştım. Ev işlerinde eşim çok yardımcı oldu. Böyle başardım. 35 yaş üstü devlet kontenjanı olduğu için başvurdum. Devletimiz sağ olsun, bu konuda bize yardımcı oldu. Öyle olunca da üniversitede mühendisliğe yerleştim" ifadelerini kullandı.

        'ANNEMLE GURUR DUYUYORUM'

        Gülsüm Taşdemir'in gelini Hasibe Taşdemir de "Annemle çok gurur duyuyorum. Ailemiz adına bizi böyle temsil ettiği için çok mutluyuz. Başarılarından, azminden gurur duyuyorum. Onun gelini olmaktan da çok mutluyum. Gerçekten okumanın yaşı yok. Annem bunun en güzel örneği. Kendisinin birçok genç kıza ve yaşı fark etmeksizin birçok kadına örnek olmasını diliyorum. Hepimize hiç durmaksızın okumayı tavsiye ediyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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