Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Emekli öğretmen, yetiştirdiği su kabaklarını dekoratif ürünlere dönüştürüyor

        ISPARTA'da emekli öğretmen Hasan Bakan'ın (58) evinin bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarını dekoratif ürünlere çeviriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 11:35 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli öğretmen, yetiştirdiği su kabaklarını dekoratif ürünlere dönüştürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ISPARTA'da emekli öğretmen Hasan Bakan'ın (58) evinin bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarını dekoratif ürünlere çeviriyor. Bakan, kabaktan ürettiği rüzgar çanı, abajur, avize, masa saati, gece lambası, hayvan figürlerini, tanıdıklarına hediye ediyor.

        Isparta'da 3 çocuk babası Hasan Bakan, Atabey İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü yaptığı dönemde okulun yanındaki kamuya ait araziyi öğrencileri ile bahçeye dönüştürüp, su kabağı yetiştirdi. Bakan, öğrencileriyle iş teknik dersinde kabaklarla süsleme çalışmaları yaptı. Emekli olduktan sonra müstakil bahçeli evinde kabak yetiştirmeye devam eden Bakan, kuruttuğu kabaklarla süsleme yapmaya başladı.

        'SABIR İSTEYEN, DİKKAT İSTEYEN BİR İŞ'

        Evinin bodrum katını atölyeye dönüştüren Hasan Bakan, "Çekirdekten kabak dikip yetiştirdim. Farklı büyüklükte su kabaklarının içini boşaltıp, kurutuyorum. Tasarlayıp çizimlerini yaptıktan sonra bazısını boyuyorum, bazısını yakma tekniğiyle şekillendiriyorum. Daha sonra akrabalara, tanıdıklara, arkadaşlara hediye ediyorum" dedi. Hasan Bakan, kabaktan rüzgar çanı, abajur, avize, masa saati, gece lambası, masa süsü, çeşitli hayvan figürleri gibi dekoratif ürün yaptığını anlattı. Hobi olarak su kabaklarıyla hediyelik ürün yaptığını dile getiren Bakan, "Sabır isteyen, dikkat isteyen bir iş. Boş vaktimi değerlendiriyorum. Çok da keyif alıyorum. Satış yaptığım bir yer yok. Ancak tesadüfen görüp, talep eden olursa makul fiyata veriyorum. Bu işi gelir elde etmek için yapmıyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Annesi olayı örtbas etmiş! Sıla'daki diş izleri kime ait?
        Annesi olayı örtbas etmiş! Sıla'daki diş izleri kime ait?
        Özel halk otobüsünde öldürmüştü! Vahşetin detayları ortaya çıktı!
        Özel halk otobüsünde öldürmüştü! Vahşetin detayları ortaya çıktı!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Schengen bölgesine girişte yeni dönem yine ertelendi
        Schengen bölgesine girişte yeni dönem yine ertelendi
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

        Benzer Haberler

        Isparta'da üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddete tepki gösterdi
        Isparta'da üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddete tepki gösterdi
        Isparta'da "adam öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Isparta'da "adam öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 9 kişi...
        Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 9 kişi...
        Isparta'da iş yerindeki imitasyon bilezikleri çaldıkları iddiasıyla 2 kişi...
        Isparta'da iş yerindeki imitasyon bilezikleri çaldıkları iddiasıyla 2 kişi...
        Isparta merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 8 kişi tutuklandı
        Isparta merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 8 kişi tutuklandı
        Isparta'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        Isparta'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza