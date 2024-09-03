Bakan Güler Isparta'da

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Isparta'ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Isparta'ya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyet, Süleyman Demirel Havalimanı'nda Isparta Valisi Aydın Baruş, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından karşılandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Isparta'daki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.