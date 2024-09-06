Tekmeli sopalı kavgada ağır yaralanan Ertuğrul, 4 gün sonra yaşamını yitirdi

ISPARTA'da tekmeli sopalı kavgada ağır yaralanan Ertuğrul Samed Candere (25), 4 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli Oktay Gözcü tutuklandı.

Olay, 2 Eylül’de saat 04.00 sıralarında Kutlubey Mahallesi 6 Mart Caddesi’nde meydana geldi. Ertuğrul Samed Candere ile bir grup arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Candere, aldığı tekme ve sopa darbeleri nedeniyle yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekibi tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Candere'nin, beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ertuğrul Samed Candere, bu sabah hastanede yaşamını yitirdi.

Polis tarafından yürütülen çalışmada, kavgaya karıştığı tespit edilen Oktay Gözcü gözaltına alındı. Şüpheli Gözcü ilk ifadesinde, Candere'nin iş yeri önüne gelerek çalışanlarına laf attığını, olayı yatıştırmak için araya girdiğini, Candere'nin eline aldığı sopayla dükkan önüne gelip kendisine vurduğunu, bunun üzerine kendisini savunmak için sopayla 1 kez vurduğunu kaydetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oktay Gözcü, tutuklandı.

O ANLAR KAMERADA

Ertuğrul Samed Candere'nin hayatını kaybettiği kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde iki elinde sopa bulunan Candere ile karşıdaki grup arasında arbede çıktığı, tekme ve sopayla dövülen Candere'nin yere yığıldığı anlar yer alıyor. Olay yerinde bulunan bir kişinin ise Candere'ye müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.