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        Tekmeli sopalı kavgada ağır yaralanan Ertuğrul, 4 gün sonra yaşamını yitirdi

        ISPARTA'da tekmeli sopalı kavgada ağır yaralanan Ertuğrul Samed Candere (25), 4 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:18 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:20
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        Tekmeli sopalı kavgada ağır yaralanan Ertuğrul, 4 gün sonra yaşamını yitirdi
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        ISPARTA'da tekmeli sopalı kavgada ağır yaralanan Ertuğrul Samed Candere (25), 4 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli Oktay Gözcü tutuklandı.

        Olay, 2 Eylül’de saat 04.00 sıralarında Kutlubey Mahallesi 6 Mart Caddesi’nde meydana geldi. Ertuğrul Samed Candere ile bir grup arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Candere, aldığı tekme ve sopa darbeleri nedeniyle yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekibi tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Candere'nin, beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ertuğrul Samed Candere, bu sabah hastanede yaşamını yitirdi.

        Polis tarafından yürütülen çalışmada, kavgaya karıştığı tespit edilen Oktay Gözcü gözaltına alındı. Şüpheli Gözcü ilk ifadesinde, Candere'nin iş yeri önüne gelerek çalışanlarına laf attığını, olayı yatıştırmak için araya girdiğini, Candere'nin eline aldığı sopayla dükkan önüne gelip kendisine vurduğunu, bunun üzerine kendisini savunmak için sopayla 1 kez vurduğunu kaydetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oktay Gözcü, tutuklandı.

        O ANLAR KAMERADA

        Ertuğrul Samed Candere'nin hayatını kaybettiği kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde iki elinde sopa bulunan Candere ile karşıdaki grup arasında arbede çıktığı, tekme ve sopayla dövülen Candere'nin yere yığıldığı anlar yer alıyor. Olay yerinde bulunan bir kişinin ise Candere'ye müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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