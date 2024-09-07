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        Elmada 'kalıntı' uyarısı; geçen yıl 47 üreticiye ceza uygulandı

        TÜRKİYE'ninönemli elma üretim merkezlerinden Isparta'da yeni hasat sezonu yaklaşırken, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul, zirai ilaç kullanımı konusunda üreticilere uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 11:02 Güncelleme: 07.09.2024 - 11:05
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        Elmada 'kalıntı' uyarısı; geçen yıl 47 üreticiye ceza uygulandı
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        TÜRKİYE'ninönemli elma üretim merkezlerinden Isparta'da yeni hasat sezonu yaklaşırken, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul, zirai ilaç kullanımı konusunda üreticilere uyarılarda bulundu. Geçen sezon yasaklı ilaç kullanılması nedeniyle 905 ton elmada kalıntı tespit ettiklerini belirten Tuğrul, 47 üreticiye ceza uygulandığını söyledi.

        Türkiye genelindeki 5 elmadan 1'inin üretildiği kentte çiftçiler, yeni sezona hazırlık yapıyor. Elma hasadı, eylül-ekim aylarında başlayıp, yaklaşık 2 ay sürüyor. Gelendost ve Eğirdir ilçeleri başta olmak üzere genellikle 'Granny Smith', 'yarı bodur', 'starking' ve 'golden' gibi çeşitli türlerde elma üretiliyor. Yaklaşan hasat öncesi İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, üreticileri uyardı. Geçen yılki hasat döneminde 905 ton elmada kalıntı tespit ettiklerini, üreticilere cezai işlem uyguladıklarını söyleyen Tuğrul, kalıntıların yasaklı ilaçların kullanılması nedeniyle ortaya çıktığını anlattı.

        HASAT ÖNCESİ VE SONRASI NUMUNE ALIMI

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, "İlimizden elma ihracatı birçok ülkeye olmakla beraber geçen yıllarda Hindistan ağırlıklı çalışmaktaydık. Bu sene Hindistan pazarının daralmasıyla ülkemizin farklı yerlerine ve yurt dışına ihracat yapılmaktadır. Önemle üzerinde durmak istediğimiz konu, elmadaki kalıntıdır. Bu konu bizim için çok önemli. İhracatta özellikle yasak ilaçların kullanılması elma üzerinde kalıntıyı artırmaktadır. Bu da bizim ihracatımızı engellemektedir. Halk sağlığı, dolayısıyla vatandaşın sağlığı bizim önceliğimiz olduğundan biz de sık sık kalıntıyla ilgili elma üzerinden numuneler almaktayız. Hasat öncesinde ve hasat sonrasında ihracata gidecek her üründen numune alınmaktadır" dedi.

        'ÜRETİCİYE CEZA UYGULAMAK ZORUNDA KALDIK'

        Geçen yıl elma hasat döneminde bazı üreticilere cezai işlem uyguladıklarını anlatan Mehmet Tuğrul, "Önemli sorunlardan biri; ihracata giden ürünlerimizin geri dönmesi veya yurt dışından hasatla ilgili, hasattan sonraki kalıntıyla ilgili sorunlardan dolayı zaman zaman sıkıntılar çekmekteyiz. 2023'ten şu ana kadar kalıntı nedeniyle kirazda 7 üreticimize, kayısıda 4 üreticimize, elmada da 47 üreticimize ceza uygulamak zorunda kaldık" diye konuştu. Elma yetiştiriciliğinde Isparta'nın bir marka olduğunu söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, geçen sezon 905 ton elmada kalıntı tespit ettiklerini belirterek, "Kalıntı üzerinde çok titizlikle durmamız gerekiyor. Üreticilerimiz de bu konuda etkili ilaçlardan daha çok kısa süre etkisi olan, kalıntısı hasattan sonraya kalmayan ilaçları tercih etmelerini mutlaka tavsiye ediyorum" dedi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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