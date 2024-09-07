Elmada 'kalıntı' uyarısı; geçen yıl 47 üreticiye ceza uygulandı

TÜRKİYE'ninönemli elma üretim merkezlerinden Isparta'da yeni hasat sezonu yaklaşırken, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul, zirai ilaç kullanımı konusunda üreticilere uyarılarda bulundu. Geçen sezon yasaklı ilaç kullanılması nedeniyle 905 ton elmada kalıntı tespit ettiklerini belirten Tuğrul, 47 üreticiye ceza uygulandığını söyledi.

Türkiye genelindeki 5 elmadan 1'inin üretildiği kentte çiftçiler, yeni sezona hazırlık yapıyor. Elma hasadı, eylül-ekim aylarında başlayıp, yaklaşık 2 ay sürüyor. Gelendost ve Eğirdir ilçeleri başta olmak üzere genellikle 'Granny Smith', 'yarı bodur', 'starking' ve 'golden' gibi çeşitli türlerde elma üretiliyor. Yaklaşan hasat öncesi İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, üreticileri uyardı. Geçen yılki hasat döneminde 905 ton elmada kalıntı tespit ettiklerini, üreticilere cezai işlem uyguladıklarını söyleyen Tuğrul, kalıntıların yasaklı ilaçların kullanılması nedeniyle ortaya çıktığını anlattı.

HASAT ÖNCESİ VE SONRASI NUMUNE ALIMI İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, "İlimizden elma ihracatı birçok ülkeye olmakla beraber geçen yıllarda Hindistan ağırlıklı çalışmaktaydık. Bu sene Hindistan pazarının daralmasıyla ülkemizin farklı yerlerine ve yurt dışına ihracat yapılmaktadır. Önemle üzerinde durmak istediğimiz konu, elmadaki kalıntıdır. Bu konu bizim için çok önemli. İhracatta özellikle yasak ilaçların kullanılması elma üzerinde kalıntıyı artırmaktadır. Bu da bizim ihracatımızı engellemektedir. Halk sağlığı, dolayısıyla vatandaşın sağlığı bizim önceliğimiz olduğundan biz de sık sık kalıntıyla ilgili elma üzerinden numuneler almaktayız. Hasat öncesinde ve hasat sonrasında ihracata gidecek her üründen numune alınmaktadır" dedi.