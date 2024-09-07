Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Bakan Kacır: TEKNOFEST yarışmalarında geleceğin Aziz Sancarları, Selçuk Bayraktarları var (2)

        ISPARTA'DAFABRİKA AÇILIŞINA KATILDISanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST ziyaretinin ardından Isparta'ya geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 19:18 Güncelleme: 07.09.2024 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Kacır: TEKNOFEST yarışmalarında geleceğin Aziz Sancarları, Selçuk Bayraktarları var (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ISPARTA'DAFABRİKA AÇILIŞINA KATILDI

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST ziyaretinin ardından Isparta'ya geçti. Valilik ve belediye ziyaretlerinin ardından Bakan Kacır, Isparta Organize Sanayi Bölgesi'nde özel sektöre ait halı, mermer ve palet fabrikalarının açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Vali Aydın Baruş, Isparta milletvekilleri AK Parti'li Mehmet Uğur Gökgöz, MHP'li Hasan Basri Sönmez, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve diğer protokol üyeleri de katıldı. Bakan Mehmet Fatih Kacır, açılışta yaptığı konuşmada, "Halı dokumacılığında marka şehrimizin mirasını dünyayla buluşturacak, mermer kaynaklarımızı katma değere dönüştürecek, yenilenebilir ve çevre dostu enerji üretim altyapımıza güç kazandıracak, toplam yatırım büyüklüğü 1,8 milyara yaklaşan ve 160 vatandaşımıza ekmek kapısı 3 tesisimizin Isparta'ya, milletimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

        Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda Türkiye'yi üretimde, yatırımda, Ar-Ge ve inovasyonda öncü ülkeler arasında yer almasını sağlayacak adımları kararlılıkla attıklarını aktaran Bakan Kacır, "Sanayide ve teknolojide son 22 yılda büyük kazanımlar elde ettik. Ar-Ge harcamalarını 1,2 milyar dolardan, 12 milyar dolara, Ar-Ge personeli sayısını 29 binden, 272 bine yükselttik. Sanayide çalışan sayımız 3 milyon 900 binden, 6 milyon 700 bine çıktı. Sayıları 191'den 360'a yükselen organize sanayi bölgeleri ve kurduğumuz 45 endüstri bölgesi, Türkiye'nin üretim üsleri haline geldi. Otomotiv üretimimiz yıllık 357 binden, 1 milyon 468 bine yükseldi. Türkiye, Avrupa'nın üçüncü büyük otomobil üreticisi oldu. Beyaz eşya üretimimiz 6,7 milyon adetten, 32,3 milyon adede yükseldi. Türkiye, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üreticisi oldu. Demir-çelik üretimimiz 16,4 milyon tondan, 33,7 milyon tona çıktı. Milli Teknoloji Hamlemizin işaret fişeğini yakan savunma sanayimizin milli ve özgün ürünleri bugün dünyada savaş paradigmalarını değiştiren ve jeopolitik dengeleri belirleyen unsurlar haline geldi. Uydu teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülkemizi kendi haberleşme ve görüntüleme uydularını geliştirebilen, test edebilen, üretebilen bir seviyeye taşıdık" diye konuştu.

        Milletin 60 yıllık yerli ve milli otomobil hayalini Togg ile gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayan Bakan Kacır, şöyle devam etti:

        "Bölgesinde güvenin ve istikrarın adresi ülkemiz, küresel ve bölgesel meydan okumalara rağmen yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğuna emin adımlarla ilerliyor. Sadece 22 yıla sığdırdığımız asra bedel kazanımlarımıza Türkiye Yüzyılı'nda yenilerini ekleyecek, Türkiye sanayisinin rekabetçiliğini güçlendirecek destek enstrümanlarını adım adım devreye alıyoruz. Katma değerli ve yüksek teknolojili üretimi önceleyerek, sanayimizin yeşil ve dijital dönüşümünü gerçekleştirerek, nitelikli insan kaynağımızı en üst düzeyde harekete geçirerek ülkemizin küresel üretim ve teknoloji geliştirme üssü rolünü perçinleyecek projeleri hayata geçiriyoruz. Hızla hayata geçirdiğimiz Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programıyla ekonomimizin yükselişine katkı verecek teknolojik ve stratejik yatırımların gerçekleştirilmesi için uzun vadeli ve uygun koşullarda finansmana erişim imkanı sunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımlarının odağı haline getirecek tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programını devreye aldık. Yeşil ve dijital dönüşüm destek programlarıyla işletmelerin ikiz dönüşümde kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarına cevap verecek destek mekanizmalarını kendilerine sunuyoruz. Başlattığımız Yerel Kalkınma Hamlesi ile de şehirlerimizin yerel potansiyelinin tamamını harekete geçirerek ülke sathına yayıyoruz." 

        Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesildi. Sonrasında OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut tarafından Bakan Kacır'a halıya dokunmuş Türk bayrağı tablosu hediye edildi. Bakan Mehmet Fatih Kacır, buradaki programının ardından Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ITSO) iş insanlarıyla toplantıda bir araya geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        Isparta'ya şehit ateşi düştü (2)
        Isparta'ya şehit ateşi düştü (2)
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Büyükçaylı'nın Isparta'daki ailesine şehadet hab...
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Büyükçaylı'nın Isparta'daki ailesine şehadet hab...
        Isparta'ya şehit ateşi düştü
        Isparta'ya şehit ateşi düştü
        Isparta'da 18 yaşındaki gencin bıçakla öldürülmesi olayının zanlısı tutukla...
        Isparta'da 18 yaşındaki gencin bıçakla öldürülmesi olayının zanlısı tutukla...
        18 yaşındaki Hasan, sırtından bıçaklanarak öldürüldü
        18 yaşındaki Hasan, sırtından bıçaklanarak öldürüldü
        Bakan Mehmet Fatih Kacır, Isparta'da Sanayicilerle İstişare Toplantısı'nda...
        Bakan Mehmet Fatih Kacır, Isparta'da Sanayicilerle İstişare Toplantısı'nda...