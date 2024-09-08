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        18 yaşındaki Hasan, sırtından bıçaklanarak öldürüldü

        ISPARTA'da tartıştığı Sadık Enes Aydenir (21) tarafından sırtından bıçaklanan Hasan Kabalak (18) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 14:34 Güncelleme: 08.09.2024 - 14:40
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        18 yaşındaki Hasan, sırtından bıçaklanarak öldürüldü
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        ISPARTA'da tartıştığı Sadık Enes Aydenir (21) tarafından sırtından bıçaklanan Hasan Kabalak (18) hayatını kaybetti.

        Olay, dün Yeni Sanayi Sitesi'nde egzoz tamiri ve bakımı yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Sadık Enes Aydenir ile Hasan Kabalak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydenir, Kabalak'ı sırtından bıçakladı. Yaralanan Kabalak ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Sadık Enes Aydenir ise yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Aydenir, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Hasan Kabalak'ın cenazesi, otopsinin ardından bugün memleketi Sav beldesinde öğle vakti toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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