Isparta'ya şehit ateşi düştü

Şehidin eşi Gizem Büyükçaylı’nın Balıkesir’de bulunduğu ve hamile olduğu öğrenildi.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı’nın acı haberi, Isparta'nın Ayazmana Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin annesi Ayşe Büyülçaylı’nın yaşadığı 5 katlı binanın son kat dairesine Türk bayrağı asıldı. Isparta Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu.

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