Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'ya şehit ateşi düştü

        TUNCELİ'de zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın (34) acı haberi, Isparta'da yaşayan ailesine ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 22:45 Güncelleme: 08.09.2024 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'ya şehit ateşi düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ'de zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın (34) acı haberi, Isparta’da yaşayan ailesine ulaştı. 

        Tunceli’nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı’nın acı haberi, Isparta'nın Ayazmana Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin annesi Ayşe Büyülçaylı’nın yaşadığı 5 katlı binanın son kat dairesine Türk bayrağı asıldı. Isparta Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu. 

        Şehidin eşi Gizem Büyükçaylı’nın Balıkesir’de bulunduğu ve hamile olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verilecek
        Narin toprağa verilecek
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!

        Benzer Haberler

        Isparta'ya şehit ateşi düştü (2)
        Isparta'ya şehit ateşi düştü (2)
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Büyükçaylı'nın Isparta'daki ailesine şehadet hab...
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Büyükçaylı'nın Isparta'daki ailesine şehadet hab...
        Isparta'da 18 yaşındaki gencin bıçakla öldürülmesi olayının zanlısı tutukla...
        Isparta'da 18 yaşındaki gencin bıçakla öldürülmesi olayının zanlısı tutukla...
        18 yaşındaki Hasan, sırtından bıçaklanarak öldürüldü
        18 yaşındaki Hasan, sırtından bıçaklanarak öldürüldü
        Bakan Mehmet Fatih Kacır, Isparta'da Sanayicilerle İstişare Toplantısı'nda...
        Bakan Mehmet Fatih Kacır, Isparta'da Sanayicilerle İstişare Toplantısı'nda...
        Isparta'da çıkan kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
        Isparta'da çıkan kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti