Isparta'ya şehit ateşi düştü (2)

Tunceli'de zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı’nın, bu akşam Balıkesir’de doğum yatığı öğrenildi. Büyükçaylı, erkek bebek dünyaya getirdi.

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