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        Şehit Büyükçaylı'nın cenazesi, memleketi Isparta'ya getirildi

        TUNCELİ'de zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın (34) cenazesi, askeri uçakla Isparta'ya getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 14:46 Güncelleme: 09.09.2024 - 15:05
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        Şehit Büyükçaylı'nın cenazesi, memleketi Isparta'ya getirildi
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        TUNCELİ'de zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın (34) cenazesi, askeri uçakla Isparta'ya getirildi.

        Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın cenazesi, Elazığ’da düzenlenen törenin ardından saat 14.30'da askeri uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen karşılama törenine annesi Ayşe Büyükçaylı, babası Osman Sacit Büyükçaylı, kız kardeşi Gizem Büçükçaylı, Isparta Valisi Aydın Baruş, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri ve mülki erkan ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Uçaktan indirilen şehidin cenazesi, tören mangası tarafından Isparta Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracına alındı. Bu sırada şehidin ailesi tabutun başına gelerek gözyaşı döktü.

        EŞİ DÜN DOĞUM YAPTI

        Şehit Büyükçaylı'nın Balıkesir'de yaşayan ve dün doğum yaparak dünyaya bir erkek bebek getiren eşi Gizem Büyükçaylı, ameliyat sonrası Isparta'ya getirilmedi. Büyükçaylı'nın eşinin cenazesini son bir kez cep telefonundan görüntülü konuşma uygulaması ile göreceği öğrenildi.

        Şehit Büyükçaylı'nın cenazesi, ikindi vakti 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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