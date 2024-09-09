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        Ispartalı şehidin adı, dün doğan oğluna verildi

        TUNCELİ'de zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın (34) cenazesi, memleketi Isparta'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 17:52 Güncelleme: 09.09.2024 - 17:55
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        Ispartalı şehidin adı, dün doğan oğluna verildi
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        TUNCELİ'de zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın (34) cenazesi, memleketi Isparta'da toprağa verildi. Şehidin dün doğum yapan eşi cenazeye katılamazken, dünyaya gelen erkek bebeğe ise 'Orhan Kağan' adı verildi.

        Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın cenazesi, Elazığ’da düzenlenen törenin ardından saat 14.30'da askeri uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Isparta Şehir Hastanesi morguna konulan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu daha sonra helallik alınması için önce babasının evine, ardından da annesinin yaşadığı eve götürüldü. Şehit Büyükçaylı'nın cenazesi helallik alınmasının ardından da tören için 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na götürüldü.

        Cenazeye şehidin annesi Ayşe Büyükçaylı, babası Osman Sacit Büyükçaylı, kız kardeşi Gizem Büyükçaylı, Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun ve CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, askeri ve mülki erkan ile daire müdürleri ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. İl Müftüsü Muharrem Biçer'in ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazı sırasında şehidin annesi Ayşe Büyükçaylı ile kız kardeşi Gizem Büyükçaylı da saf tuttu. Namaz sonrası bir süre tören mangası tarafından omuzlarda taşınan Şehit Büyükçaylı'nın cenazesi daha sonra nakil aracına konularak şehitliğe götürüldü ve toprağa verildi.

        ADI OĞLUNA VERİLDİ

        Dün Balıkesir'de doğum yaparak dünyaya bir erkek bebek getiren şehidin eşi Gizem Büyükçaylı ise doktorunun uygun görmemesi nedeniyle cenazeye katılamadı. Şehidin dün doğan bebeğine ise 'Orhan Kağan' adı verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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