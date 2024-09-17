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        Bakan Bolat: Çok güçlü Türkiye profili var

        TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Dışardan bakıldığında çok güçlü bir Türkiye profili var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 14:47 Güncelleme: 17.09.2024 - 14:47
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        Bakan Bolat: Çok güçlü Türkiye profili var
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        TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Dışardan bakıldığında çok güçlü bir Türkiye profili var. Saygı duyulan, itibarlı, dünya lideri konumunda bir lidere duyulan itibar ve saygı. Bunları görmekten bir vatandaş ve hükümetin bir bakanı olarak iftihar ediyorum" dedi.

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti İl Teşkilatı'nın düzenlediği istişare toplantısına katılmak üzere kara yoluyla Ankara'dan Isparta'ya geldi. Kentte otelde düzenlenen toplantıya Bakan Bolat'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, MKYK üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Bolat, AK Parti'nin iktidarı döneminde Türkiye'nin her alanda geliştiğini belirtti. Bunun sebebinin istikrarlı bir yönetim olduğuna değinen Bakan Bolat, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 101 yıllık tarihinde çok partili hayatta 17 seçim kazanıp 22 yıl hükümet olan, iktidar olan başka bir parti yok. Şöyle geriye dönüp bakın, 101 yılda bu niçin böyle oldu? Çünkü çok başarılı, güven veren, teşkilatçı, dünya lideri bir Cumhurbaşkanımız var. İkincisi güçlü bir teşkilatımız var. Üçüncüsü Cumhurbaşkanımızın hem vizyonerliğinde hem önderliğinde çok çalışkan, hizmetler yapan, eserler üreten hükümetler görev yaptı" dedi.

        Son yıllarda dünyada olduğu gibi ülke genelinde de olumsuzluklar yaşandığına dikkati çeken Bakan Bolat, "Ortalık maalesef Isparta'nın gül bahçeleri gibi değil. Bir yanda Covid salgını, savaşlar, depremler derken çok kötü günler geçirdik. Buna rağmen Allah'a şükür işleri yoluna koymaya çalışıyoruz. Ekonomi 5 katından fazla büyütüldü. Milli gelirdeki artış 5 katı, dolar bazında 5 katı. 230 milyar dolardan 1 trilyon 200 milyar dolara çıktık. Sene sonuna kadar daha da yükselecek ve kişi başına milli gelir de 3 bin 600 dolardan, 13 bin 300 dolara geçen yıl sonu itibarıyla geldi. Bu yıl sonu itibarıyla 14 bin doların üzerinde, belki 15 bin doları da görebileceğiz. Bunlar kolay olmadı. Hani Isparta bir gül bahçesi, gül şehri derler ya bütün bu çabalar bir gül bahçesinde gerçekleşmedi. Darbe teşebbüsleri, vesayetle mücadele, bölgemizde, sınırlarımızdaki savaşlar, dünyada 2008-2009'da yaşanan finans krizi, ekonomik kriz, 2020'de yüzyılda bir olan salgın krizi ve bunun getirdiği ekonomik küçülme, büyük kriz ve kuzeyimizde batı blokuyla Rusya arasındaki mini bir dünya savaşı, güneyimizde İsrail'in vahşice Filistinli kardeşlerimize uyguladığı soykırım, bütün bunlar bir ateş çemberi içinde olduğumuz coğrafyada başarıldı. Öyle bir gülistanda, gül bahçesinde sorunsuz bir yerde bu başarılar elde edilmedi" diye konuştu.

        'YÜKSELEN TÜRKİYE'DEN İSTİFADE ETMEK İSTİYORLAR'

        Türkiye'nin Avrupa ve dünya ülkeleri arasındaki durumunu değerlendiren Bakan Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Şunu size iftiharla ifade etmek istiyorum ki dışardan bakıldığında çok güçlü bir Türkiye profili var. Saygı duyulan, itibarlı, dünya lideri konumunda bir lidere duyulan itibar ve saygı. Bunları görmekten bir vatandaş ve hükümetin bir bakanı olarak iftihar ediyorum. Bu bizim müzakere gücümüzü, pazarlık gücümüzü artırıyor. Türkiye'yi böyle bir bakışla Avrupa'da da Amerika'da da kuzeyde Rusya'da da Türki Cumhuriyetler'de de Asya'da da Orta Doğu'da da Afrika'da da bambaşka güçlü bir Türkiye bakışı var. Çünkü içeride günlük politik çekişmeler ya da kriz çığırtkanlığı çabaları oralarda duyulmuyor, görülmüyor. Onlar üretime bakıyor. Dış politikaya bakıyor. Askeri savunma gücüne bakıyor. Türkiye'nin ihracat gücüne bakıyor. Türk malının kalitesine bakıyor. Türkiye'nin hizmetlerdeki gücüne, kalitesine bakıyorlar. Yükselen Türkiye'den istifade etmek istiyorlar. 'Biz de Türkiye'yle iş yapalım, para kazanalım' beklentisi içerisindeler. Avrupa'sında, Amerika'sında, iş dünyası yatırımlarını Uzak Doğu'dan Türkiye'ye kaydırma hesabı yapıyorlar. Niye? Kaliteli bir iş gücü var. Çalışkan bir iş gücü var. Lojistiği çok güçlü, Avrupa'ya 2 günde malını ulaştırabiliyor ve bu anlamda tüccarları başarılı, sanayicileri başarılı. 'Biz de Türklerle iş yapalım' diyorlar. 83 bin yabancı yatırımcı var ülkemizde. Türkiye'ye 267 milyar dolar para getirdiler. Son 22 yılda yatırım yaptılar. Bizim kara kaşımız, kara gözümüz için yapmadılar ki buradan istifade etmek için, buradan para kazanmak için yaptılar. Ama biz de neyden faydalandık? Yatırımdan, istihdam artışından, vergi artışından, üretim artışından, ihracat artışından faydalandık. Bizim 262 milyar dolar ihracatımızın yüzde 30'u yabancı yatırımcılardan geliyor."

        Bakan Bolat, Isparta'ya özel daha önce Halk Bankası aracılığı ile esnafa sağlanan 3 milyon liralık krediye ilave olarak yarından itibaren ekstra 75 milyon liralık çok uygun şartlarda finansman paketini göndermiş olacaklarını aktardı. Bakan Bolat daha sonra Isparta Valiliği'ni ziyaret etti. Valiliğin ardından esnafla bir araya gelen Bakan Bolat, girdiği iş yerlerinin sahibi ve müşterileriyle sohbet etti. Bakan Bolat ardından, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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