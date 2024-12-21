Bakan Göktaş: Güçlü Türkiye inşa ediyoruz (2)

ISPARTA’DAVALİLİK VE BELEDİYE ZİYARETİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Burdur programının ardından Isparta’ya geçti. Bakan Göktaş ilk olarak Isparta Valiliği’ne geldi. Bakan Göktaş’ı Isparta Valisi Abdullah Erin, kamu kurum ve kuruluş müdürleri karşıladı. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Göktaş daha sonra Isparta Belediyesi’ni ziyaret etti. Burada da Bakan Göktaş’ı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile yetkililer karşıladı. Bakan Göktaş ziyaretlerinin ardından Isparta’dan ayrıldı.