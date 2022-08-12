ISPARTA (AA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Isparta'da 9 baraj ve 1 gölet inşaatının bitmek üzere olduğunu söyledi.

Isparta'da temaslarda bulunan Eroğlu, Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Eroğlu, partisinin İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bahtının açık olduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyüyerek geliştiğini ifade eden Eroğlu, "Ben bütün dünyada hizmet için Balkanlara, Kafkaslara, Afrika'ya, Ortadoğu'ya gittim. Bütün gönül coğrafyamızın beklentisi Türkiye. Biz de gece gündüz çalışacağız. Bu bayrağı ilelebet bu topraklarda dalgalandıracağız." diye konuştu.

Isparta'da AK Parti'den önce hiç baraj olmadığını kaydeden Eroğlu, "Ben Isparta'ya plakası kadar barajın yapılacağını söyledim. Sözümüzü tuttuk. Isparta'da şu ana kadar 21 baraj, 7 gölet işletmede, 9 baraj, 1 gölet inşaatı da bitmek üzere. Sulamalarda da iyi bir yol kat ettik, şu ana kadar 422 bin dekar araziyi sulamaya açmışız." dedi.

Eroğlu, sulamalar sayesinde kentin meyvecilik anlamında çok ilerlediğini dile getirdi.

Bakanlığı döneminde Isparta'da 144 derenin ıslahının yapıldığını hatırlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"107 milyon fidanı toprakla buluşturmuşuz. Isparta'da ilk defa bal ormanını biz başlattık. Isparta'da 16 bal ormanı mesire alanı oluşturduk. Şimdi inşallah yeni bir bal ormanı için çalışma yapıyoruz. Yurt dışından çok önemli bir bal talebi var. 26 tam otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kurduk. Bunlar benim sadece bakanlıkta yaptığım. Burada yollar, okullar yapıldı. Şehir Hastanesi o kadar mükemmel oldu ki, dünyada böyle örneği yok. Salgını en kolay atlatan ülke bizim ülkemiz. Ücretsiz şekilde istediğin zaman hastaneye gittin. Her yerden ilacını aldın."

Salgın nedeniyle Amerika ve Avrupa'da ölen insanların kamyonlarla toplu mezarlara taşındığını anlatan Eroğlu, "Hatta bizim gönderdiğimiz maskeler için ülkeler kavga etti." dedi.









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