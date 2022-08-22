Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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ISPARTA (AA) - Isparta'da düzenlenen 21 farklı operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik son bir haftada 21 operasyon düzenledi.

Ekiplerce adreslerle yapılan aramalarda, 46,45 gram uyuşturucu nitelikli madde, 21,38 uyarıcı nitelikli madde, 33 hap, 1,64 gram halisinojen nitelikli madde, çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldı.



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