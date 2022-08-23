Isparta, KYK yurtlarında ücretsiz konaklama fırsatından yararlanan gençleri ağırlıyor

ISPARTA (AA) - Isparta'da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında, şu ana kadar 242 genç ücretsiz konaklama imkanı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Haziran'da yaptığı açıklamanın ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığının yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençlere 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunması üzerine 15 Temmuz'dan bu yana 242 genç, kenti ziyaret etti.

Gençlerden Ertan Sansar, AA muhabirine, Isparta'yı gezmek için Ankara'dan geldiğini söyledi.

Uygulamanın çok yararlı olduğunu dile getiren Sansar, "Böyle uygulamaların devam etmesini arzuluyorum. Isparta kent merkezini ve Eğirdir'i gezdim. Isparta'nın gayet güzel ve canlı bir ortamı var. Buraya gelmeyi herkese tavsiye ederim. Böyle bir imkan sağladıkları için Cumhurbaşkanı'mıza ve Bakan'ımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Muhammet Enes Karatepe ise yurtlarda ücretsiz kaldığını ifade etti. Bunun kendileri için mutluluk verici olduğunu belirten Karatepe, "Gezip görebiliyoruz. Her şey için çok teşekkür ederiz. Isparta mutlaka görülmesi gereken çok güzel bir şehir. Eğirdir Gölü'ne de gitme imkanım oldu." dedi.



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