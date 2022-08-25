SMS yoluyla dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı

ISPARTA (AA) - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Siber Güvenlik Merkezi Müdürü Ahmet Ali Süzen iş arayanları, SMS yoluyla dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.

Süzen, gazetecilere yaptığı açıklamada, dolandırıcıların son dönemde yarı zamanlı iş ilanları ile kişilere günlük 800 ile 2 bin 800 lira arasında maaş vaadinde bulunduklarını söyledi.

Mesajın içeriğinde evden yarı zamanlı çalışma daveti olduğunu ve kişiden mesajın içindeki linke tıklamasının istendiğini dile getiren Süzen, "Dolandırıcıların bu şekilde kişisel bilgileri ulaşıyor. Öncelikle mesajın içeriğindeki firmanın eleman ihtiyacının olup olmadığı internetten araştırılmalı ve mesajdaki linke tıklanmamalı." dedi.

Dolandırıcıların 6 ayda bir taktik değiştirdiğini belirten Süzen, işe girmek isteyen vatandaşların müracaatlarını kendilerinin yapması gerektiğini savundu.

Son dönemlerde vatandaşlara özellikle işe alımlarla ilgili çok ciddi talep mesajları ve maillerin geldiğini ifade eden Süzen şunları kaydetti:

"Özellikle hepimizin bildiği e ticaret sayfalarının işe alım müdürleri ya da insan kaynakları departmanları ile alakalı çok ciddi mesajlar alınıyor. bir şekilde telefon numaralarımız ya da mail adreslerimiz maalesef saldırganların elinde mevcut. Çok dolgun maaşlar adı altında bir şekilde vatandaşa ulaşıyor. Eğer o firmalarda çalışmak arzusu varsa bu tuzaklara maalesef düşüyorlar. 'İşe alım müdürüyüm, şurada işe sokacağım' deyip komisyon alanlar belirli bir başvuru ücreti isteyip kredi kartı bilgileri veya herhangi bir banka hesabına bir miktar para aktarmalarını talep edenlere kimsenin inanmaması gerekiyor. Bu süreçlerin zaten firmaların kendi departmanlarında herhangi bir bedel ödemeden gerçekleştiriliyor. Hatta bazı firmalar, ulaşım ve konaklama gibi belirli talepleri de kendileri karşılıyor. Vatandaşlarımızın bu durumlara düşmemeleri gerekiyor."

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