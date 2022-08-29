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Isparta Valisi Baruş ve Başkan Başdeğirmen'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AA

Isparta Valisi Baruş ve Başkan Başdeğirmen'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ISPARTA (AA) - Isparta Valisi Aydın Baruş, ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında, Türk milletinin, 30 Ağustos 1922'te, "Ya İstiklal Ya Ölüm" diyerek Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde dünyanın en büyük sömürge güçlerine karşı verdiği İstiklal Mücadelesini zaferle neticelendirdiğini belirtti.

Türk ordusunun geçmişinin kazandığı emsalsiz zaferlerle dolu olduğunu vurgulayan Baruş, şunları kaydetti:

"Vatanı ve bağımsızlığı tehlike altında olan Türk evladının imanının verdiği kuvvetle kükremiş bir sel haline gelerek her türlü imkansızlığın üstesinden gelebileceğini tüm dünyaya ispatladığı tarihteki nadide örneklerden biridir. 100 yıl önce, vatan topraklarının dokunulmazlığı uğrunda ecdadımızın canları ve kanları pahasına sergilediği eşsiz fedakarlık ve mücadele anlayışı, o günden bu yana, ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin iradesine kast eden terör odaklarına ve onların destekçilerine karşı verdiğimiz mücadelede ilham kaynağımız olmaya devam etmektedir. Tarihi boyunca gücünü birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin vatan topraklarını ve mukaddes değerlerini savunmak için ortaya koyduğu amansız mücadelelerin en güzel timsallerinden biri olan Büyük Taarruz Ruhu, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız badireleri aşmamızda en büyük güvencemiz olacaktır."

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başdeğirmen, bağımsızlık yolunda tek yürek olan milletin şanlı orduyla yazdığı kahramanlık destanının asla unutmayacağına işaret ederek mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu zafer Anadolu insanının kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, topyekün verdiği onurlu bir mücadelenin eseridir.
Vatanımıza kastedenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Bu topraklar üzerinde Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar var olacak ve ay-yıldızlı bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır."

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