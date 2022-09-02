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Isparta'da 5 ilden 24 öğretmen "Göller Yöresinin Yakarışı" projesinde buluştu

AA

Isparta'da 5 ilden 24 öğretmen "Göller Yöresinin Yakarışı" projesinde buluştu

ISPARTA (AA) - Isparta'da "Göller Yöresinin Yakarışı" projesi kapsamında, bölgedeki 5 ilden 24 öğretmen küresel ısınmanın göller üzerindeki olumsuz etkileri konusunda eğitim aldı.

Isparta, Burdur ve Eğirdir'de gerçekleştirilen "Göller Yöresinin Yakarışı" projesine ilişkin çalışmalar, bu kentlerde görev yapan öğretmen ve akademisyenlerin katılımıyla yaklaşık 1 hafta sürdü

Isparta Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi Sosyal Bilgiler Öğretmeni Zuhal Kondu'nun yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında bir araya gelen akademisyen ve öğretmenler, iklim değişikliği nedeniyle kuruyan gölleri yakından inceledi.

Proje kapsamında katılımcılar, Gölcük Gölü, İnsuyu Mağarası, Salda Gölü, Yarışlı Gölü, Karataş Gölü, Burdur Gölü, Karacaören Baraj Gölü, Kovada Gölü ve Eğirdir Gölü'nde çalışma yürüttü.

Küresel ısınmayla birlikte göllerin maruz kaldığı kuraklığı ve bunun sonuca meydana gelen olumsuz durumları araştıran katılımcılar, göllerdeki su çekilmesine sebep olan diğer unsurlar hakkında eğitim aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Isparta Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğinde yürütülen projeyle küresel ısınmanın bölgedeki göllere etkisi rapor haline getirilecek.

Proje Yürütücüsü Sosyal Bilgiler Öğretmeni Zuhal Kondu, AA muhabirine, projeye 5 ilden 24 öğretmenin katıldığını söyledi.

Projeye katılanların Konya, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ve Isparta'da görev yapan öğretmenlerden oluştuğunu belirten Kondu, küresel ısınma ve etkileri hakkında eğitim alan öğretmenlerin, doğa bilinci ve çevre koruma farkındalığını öğrencilerine aktaracağını dile getirdi.

Katılımcılardan öğretmen Ahmet Serdar Biçer, son 15 yılda küresel ısınmanın şiddetli bir şekilde hissedildiğini ifade etti.

Küresel ısınmanın etkilerini yerinde, göllerin içinde birebir deneyimlediklerini anlatan Biçer, "Bu proje kendi adıma çok etkiliydi. Kuruyan gölleri görmek oradaki canlıların bittiğine tanık olmak üzücüydü. Mümkün olduğunca su tasarrufuna daha çok dikkat edeceğimi düşünüyorum ve çok ciddi bir şekilde öğrencilerimi de bu konuda bilinçlendirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Katılımcı öğretmen Nihal Zeybek de doğanın her zaman dikkatini çeken bir konu olduğunu belirterek, "Su konusunda farkındalık oluşturduk. Su tüketimine dikkat edeceğiz, ayrıca öğrencilerimize bu konuda aldığımız eğitimi vereceğiz ve bilinçlendireceğiz." dedi.

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