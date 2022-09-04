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ISPARTA (AA) - Erzurum'da yeni görev yerine giderken trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Özge Kılıç'ın cenazesi memleketi Isparta'da defnedildi.

Kılıç'ın cenazesi, Davraz Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Bilal Habeş-i Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Halife Sultan Mezarlığında toprağa verildi.

Baba Hüseyin, anne Döndü Kılıç ile abla Gamze Yavuz, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenazeye katılan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Anaokulu öğretmeni Kılıç'ın, Trabzon Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü mezunu olduğu öğrenildi.

Hüseyin Kılıç idaresindeki 32 HK 067 plakalı otomobil, Erzurum'da Karayazı-Hınıs kara yolunda şarampole devrilmiş, kazada sürücü ile otomobildeki Gamze Yavuz yaralanmış, Özge Kılıç (26) hayatını kaybetmişti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ataması yeni yapılan ve Erzurum'da görev yapacağı okuluna giderken trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen Özge Kılıç için başsağlığı mesajı yayınlamıştı.

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