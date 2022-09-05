Isparta'da öğrencilere 458 bin 471 yardımcı kitap ücretsiz dağıtılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da öğrencilere 458 bin 471 yardımcı kitap ücretsiz dağıtılacak

AA

Isparta'da öğrencilere 458 bin 471 yardımcı kitap ücretsiz dağıtılacak

ISPARTA (AA) - Isparta'da 676 bin 720 ücretsiz ders kitabı ile 458 bin 471 yardımcı kitabın öğrencilere ücretsiz dağıtılacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, yaptığı açıklamada, kentte 5 bin 450 öğrencinin birinci sınıfa başladığını belirtti.

Müdürlük olarak tüm hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Baydur, "Ücretsiz ders kitapları bakanlığımızın 2003 yılından beri yürüttüğü bir proje. Isparta'da 676 bin 720 ücretsiz ders kitabı öğrencilerimizin sıralarında hazır. Bu sene 458 bin 471 kaynak kitap da öğrencilerimize ulaştırılacak. Ücretsiz olarak sağlanan kitaplarımız için öğrenci ve velilerimiz adına çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta'da hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Isparta'da hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli ...
Isparta'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Isparta'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına ...
Isparta'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Isparta'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı ...
Kazada ölen Özge öğretmen, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kazada ölen Özge öğretmen, gözyaşlarıyla son ...
Yeni görev yerine giderken kazada yaşamını yitiren öğretmenin cenazesi Isparta'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Yeni görev yerine giderken kazada yaşamını yitiren ...
Isparta'daki orman yangını 4 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Isparta'daki orman yangını 4 saatte söndürüldü
GÜNCELLEME - Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Isparta'da çıkan orman yangını kontrol ...
Isparta'da orman yangını (1)
YEREL HABERLER Isparta'da orman yangını (1)
Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ...
Hırsız kendi çalışanı çıktı; 'Garip diye yanıma aldım, dükkanı bu hale getirdi' dedi
YEREL HABERLER Hırsız kendi çalışanı çıktı; 'Garip diye yanıma ...
Çay bahçesindeki yangında kundaklama şüphesi
YEREL HABERLER Çay bahçesindeki yangında kundaklama şüphesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.