Isparta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ISPARTA (AA) - Isparta'da düzenlene 9 ayrı kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince, 9 ayrı kaçak tütün, alkol ve tarihi eser operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, 260 litre kaçak sahte alkol, 145 litre etil alkol, 176 alkol yapımında kullanılan kit, 36 şişe sahte alkol, 19 kaçak cep telefonu, 260 cep telefonu aksesuarı, 30 bin 800 kaçak makaron 1740 doldurulmuş sigara, 21 kilogram kaçak tütün, 1 elektrikli sigara doldurma makinası, 2 bin 200 litre karışımlı akaryakıt, 121 parça tarihi eser niteliğinde sikke, 2 define arama dedektör cihazı, 2 çubuklu el detektörü ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.