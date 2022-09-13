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Isparta'da sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia Kallı'nın ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma

AA

Isparta'da sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia Kallı'nın ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma

ISPARTA (AA) - Isparta'da sahipsiz köpekten kaçan üniversite öğrencisi Rabia Kallı'ya otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Isparta 2. Asliye ve Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına hakkında "taksirle adam öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen sürücü A.Y'nin avukatı katıldı. Davada tutuksuz yargılanan A.Y. duruşmaya katılmadı.

Kallı'nın aile avukatları, Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporu ile soruşturma aşamasında trafik bilirkişisi tarafından tanzim edilen rapor arasında çelişki bulunduğunu öne sürerek dosyanın Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi üst kurula gönderilmesini talep etti.

Bu talebi reddeden mahkeme başkanı, kaza anında Kallı'nın yanındaki arkadaşının tanık olarak dinlenmesi için duruşmayı 25 Ekim'e erteledi.

Müşteki avukatlarından Ferhat Taşbinar, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kallı ailesinin ve kendilerinin tek amaçlarının bu davayı kazanmak olmadığını söyledi.

Kazanılacak bir davanın, maddi ve manevi bir kazancın, hayalleri olan ve gençliğinin baharında hayatını kaybeden Rabia'yı geri getirmeyeceğini ifade eden Taşbinar, şöyle konuştu:

"Ancak sahipsiz köpekler meselesinin üstüne gidilebilirse bir daha böyle canlar yanmayacak, annelerin yüreğine ateş düşmeyecektir. Bu konuya karşı önce insan felsefesinde olduğumu Allah'ın da insanları varlıkların en üstünü olarak yarattığını belirtmek isterim. Burada önemli olan sahipsiz hayvanlara ilişkin tedbir alınmak istenmekte midir? Harekete geçilecek midir? Konunun uzmanlara bırakılmasıyla sorunun altından kalkılabileceği kanısındayım."

Avukat Esranur Yapıcı da sahipsiz köpeklerin ülke problemi haline geldiğini, Kallı'nın bu nedenle genç yaşta yaşamını yitirdiğini, yapılan hiçbir şeyin genç bir kızı geriye getirmeyeceğini dile getirdi.

- Olay

İstanbul Caddesi'nde 6 Mart 2022'de sahipsiz köpekten korkarak yola atlayan 20 yaşındaki Rabia Kallı, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan genç kız yaşamını yitirmişti. 7 Haziran'da davanın ilk duruşması görülmüştü.

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