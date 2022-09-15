Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yunus timlerince son bir ayda kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

19 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.











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