Isparta'da bir kişi marketin tuvaletinde ölü bulundu

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ISPARTA (AA) - Isparta'da bir kişi, arkadaşına ait marketin tuvaletinde ölü bulundu.

Kentte tekel büfe market işleten A.K.A, sabah iş yerinin tuvaletine gittiğinde arkadaşı M.Z'yi baygın halde gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.Z'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

M.Z'nin cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen market sahibi A.K.A'nın, akşam eğlence mekanından M.Z. ile çıktıktan sonra markete gelip uyuduklarını belirttiği kaydedildi.





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