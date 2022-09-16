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ISPARTA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yılmaz Çatal, görevine başladı.

ISUBÜ Rektörlük binasında düzenlenen devir teslim töreninde, Orman Fakültesi Dekanıyken rektörlüğe atanan Prof. Dr. Yılmaz Çatal, görevi Prof. Dr. İbrahim Diler'den devraldı.

18 Mayıs 2018'de açılan üniversiteye kurucu rektör olarak atandığını hatırlatan Diler, kısa sürede büyük başarılara imza attıklarını söyledi.

Isparta'ya 1995 yılında öğrenci olarak geldiğini ifade eden Prof. Dr. Yılmaz da kente rektör olarak hizmet edecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Törende, Çatal ve Diler birbirlerine çiçek takdim etti.

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