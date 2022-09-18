Isparta Valisi Aydın Baruş'dan Gaziler Günü mesajı

ISPARTA (AA) - Isparta Valisi Aydın Baruş, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921'de gazilik ve mareşal rütbesinin verildiğini hatırlattı.



Gaziler Günü'nü kutlamanın onurunu yaşadıklarını ifade eden Baruş, şunları kaydetti:

"Gazilik, mukaddes değerler uğrunda, şehit olma arzusuyla en değerli varlığı olan canını ortaya koyarak mücadele ederken yaralanan kahramanlara verilen ve milletimizin tarihi boyunca yaşattığı gaza ruhunun ifadesi olan kutlu bir unvandır. Gazi ecdadımızdan bizlere ilham kaynağı olarak kalan gaza ruhu, milletimizin, tarihi boyunca mukaddes değerlerini koruma ve yüceltme uğrunda verdiği bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde, eşsiz zaferlere ulaşmasını temin eden manevi kuvvetinin vazgeçilmez unsuru olmuştur. Bu ruh, tarih boyunca olduğu gibi bugün de milli benliğimizde tüm canlılığıyla yaşamaya devam etmektedir."





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