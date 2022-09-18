Isparta Valisi Aydın Baruş'dan Gaziler Günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta Valisi Aydın Baruş'dan Gaziler Günü mesajı

AA

Isparta Valisi Aydın Baruş'dan Gaziler Günü mesajı

ISPARTA (AA) - Isparta Valisi Aydın Baruş, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921'de gazilik ve mareşal rütbesinin verildiğini hatırlattı.

Gaziler Günü'nü kutlamanın onurunu yaşadıklarını ifade eden Baruş, şunları kaydetti:

"Gazilik, mukaddes değerler uğrunda, şehit olma arzusuyla en değerli varlığı olan canını ortaya koyarak mücadele ederken yaralanan kahramanlara verilen ve milletimizin tarihi boyunca yaşattığı gaza ruhunun ifadesi olan kutlu bir unvandır. Gazi ecdadımızdan bizlere ilham kaynağı olarak kalan gaza ruhu, milletimizin, tarihi boyunca mukaddes değerlerini koruma ve yüceltme uğrunda verdiği bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde, eşsiz zaferlere ulaşmasını temin eden manevi kuvvetinin vazgeçilmez unsuru olmuştur. Bu ruh, tarih boyunca olduğu gibi bugün de milli benliğimizde tüm canlılığıyla yaşamaya devam etmektedir."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Isparta’da "Birlikte Temizleyelim" etkinliği
YEREL HABERLER Isparta’da "Birlikte Temizleyelim" etkinliği
Isparta’da mağarada düşen kişi yaralandı
YEREL HABERLER Isparta’da mağarada düşen kişi yaralandı
Isparta’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Isparta’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi ...
ISUBÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yılmaz Çatal görevine başladı
YEREL HABERLER ISUBÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yılmaz Çatal ...
Isparta'da bir kişi marketin tuvaletinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Isparta'da bir kişi marketin tuvaletinde ölü bulundu
Eğirdir Gölü'nde `çevreci tekne´ ile gezinti
YEREL HABERLER Eğirdir Gölü'nde `çevreci tekne´ ile gezinti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.