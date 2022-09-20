Isparta'da markette düşürülen cüzdanı alan kişi güvenlik kamerasına yansıdı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da markette düşürülen cüzdanı alan kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fatih Mahallesi'nde zincir markete bebeğiyle giden Figen Sonkaya, alışveriş yaptığı sırada çocuk arabasındaki bebeği cüzdanı düşürdü. Kasaya gittiğinde cüzdanının olmadığını fark eden Sonkaya, yetkililerden yardım istedi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, yerde cüzdan olduğunu fark eden bir kadının, cüzdanı önce ayağıyla kolonun arkasına sürüklediği, ardından açarak kontrol ettiği cüzdanı cebine koyarak uzaklaştığı tespit edildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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