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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deregümü köyü geçimini karanfil ve domatesten sağlıyor

AA

Deregümü köyü geçimini karanfil ve domatesten sağlıyor

ISPARTA (AA) - YALÇIN ÇELEN - Isparta'nın 2 bin nüfuslu köyü Deregümü'nde yetiştirilen karanfil ve domates, yöre halkının geçim kaynağı oluyor.

Deregümü'nde yıllarca yetiştirilen üzüm ve gülde verimin düşmesinin ardından köylüler, önceki yıllarda domates ve karanfil üretimi için sera kurdu.

Sera sayısının giderek arttığı köyde 1850 dekar alanda yetiştirilen karanfiller, soğuk hava depolarında muhafaza edilmesinin ardından İspanya, Bulgaristan, İngiltere, Hollanda ve Rusya'ya ihraç ediliyor.

Deregümü'nde 750 dekar alanda üretilen domates de iç ve dış piyasada yerini alıyor.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine, köy halkının uzun yıllar tarımla uğraştığını söyledi.

Köyden ekonomiye yıllık ortalama 250 milyon liralık girdiği sağlandığını belirten Selçuk, bu tarımsal faaliyetlerde çok sayıda kişinin istihdam edildiğini dile getirdi.

Kesme çiçeklerin renklerine göre farklı ülkelere gönderildiğini belirten Selçuk, "Hem ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz hem de Türkiye'mizin ürününü dünyada tanıtıyoruz. Biz üretiyoruz, üretmeye devam edeceğiz, üreten ülke ekonomisine katkı sağlayan her bir çiftçiye şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Köy muhtarı Ali Toprakçı da yaklaşık 15 yıldır köyde domates ve karanfil yetiştirildiğini dile getirdi.

750 dönüm araziden 10 bin ton domates elde edildiğini anlatan Toprakçı, şunları söyledi:

"Bu sene domatesten yaklaşık 70 milyon lira civarında gelir beklemekteyiz. Domatesin yarısından biraz fazlasını Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya gibi illerimize gönderiyoruz, bir kısmı da ihraç ediliyor. Domatesin yanı sıra karanfil de üretiyoruz. Bu sene yaklaşık 250 milyon dal karanfil üretimi bekliyoruz. Karanfilden de 180 milyon liralık ihracat girdisi bekliyoruz."

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