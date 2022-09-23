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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklet turu düzenlendi

AA

Isparta'da Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklet turu düzenlendi

ISPARTA (AA) - Isparta'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Isparta Belediyesince kentsel hareketlilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Şehrini Kucakla" teması, "Çeşitlendir ve devam et" sloganıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Etkinlikler kapsamında bisiklet turu yapıldı. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda başlayan tur, Isparta Meydan AVM'de son buldu.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, hafta boyunca farklı etkinliklerle vatandaşla birlikte olduklarını söyledi.

İnsanları spora yönlendirmek amacıyla da "Otomobilden in, bisiklete bin" çağrısıyla bisiklet turu düzenlediklerini dile getiren Büyükçulcu, katılımcılara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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