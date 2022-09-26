Isparta'da 461 yıllık Tarihi Üzüm Pazarı'nın restorasyonunda sona yaklaşıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da 461 yıllık Tarihi Üzüm Pazarı'nın restorasyonunda sona yaklaşıldı

AA

Isparta'da 461 yıllık Tarihi Üzüm Pazarı'nın restorasyonunda sona yaklaşıldı

ISPARTA (AA) - Isparta'da 461 yıllık Tarihi Üzüm Pazarı'nın restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı, tamamlanan iş yerleri sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Kent merkezinde 16'sı tescilli, 110 dükkanın bulunduğu Tarihi Üzüm Pazarı'nda, Isparta Belediyesince sürdürülen restorasyon çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Yeni görünümüyle şehre renk katan çarşıdaki ikinci etap çalışmaların da 10 gün içinde tamamlanacağı belirtildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çarşıyı gezerek çalışmaları inceledi.

Tarihi Üzüm Pazarı'nın 1561 yılında Mimar Sinan Camisi'ne gelir elde etmek için yapıldığını ifade eden Başdeğirmen, "O dönemden bu yana ara ara bakımlar yapılarak çarşının ayakta kalması sağlanmış. Biz de tarihi dokularını tam olarak ortaya çıkarabilmek için restorasyon çalışması yapıyoruz. Tarihi yapıları, üzerindeki farklı işlemleri kaldırılarak eski haline getiriyoruz. Çalışmalarımız bitme aşamasında, çok da güzel oldu. En kısa zamanda diğer etaplara da başlayacağız. Mayısa kadar buraları bitirerek tamamen hizmete açmış olacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Isparta'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Isparta'da motosikletinin plakasını maskeyle kapatan kuryeye 750 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Isparta'da motosikletinin plakasını maskeyle kapatan ...
3 kardeşin ölümünde ihmali olduğu iddia edilen 7 itfaiyeci için hapis istemi
YEREL HABERLER 3 kardeşin ölümünde ihmali olduğu iddia edilen 7 ...
Isparta'da traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Isparta'da traktörün altında kalan kişi hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.