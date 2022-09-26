Isparta'da "12. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

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ISPARTA (AA) - Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "12. Tarım Orman ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

İyaşpark AVM'de Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının düzenlediği "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan fotoğrafların yer aldığı sergiye vatandaşlar ilgi gösterdi.

Toprağın, tarımın, ormanın ve suyun önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla ve çeşitli kurumlardan fotoğraf severlerin katıldığı etkinlik, "Çiftçi Varsa Hayat Var" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Altı kategoride toplam 606 katılımcının 3 bin 997 eseri 3 gün sergilenecek.

Sergi açılışını, Isparta Tarım ve Orman İl Müdürü Eyüp Adıgüzel, Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, şube müdürleri yaptı.



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