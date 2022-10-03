Isparta'da “tarihi camiler” konulu resim sergisi açıldı

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Tarihi Camileri ve Kutsal Emanetler konulu resim sergisi açıldı.

Hacı Ali Gökgöz Camii'nde açılışı yapılan sergiye İl Müftüsü Bayram Şahin ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Şahin, gazetecilere, camilerin toplumdaki birlik ve beraberliği sağlayan kutsal yerler olduğunu belirtti.

Ispartalıları resim sergisine davet eden Şahin, "2022 yılı camiler ve din görevlileri haftası münasebetiyle çok farklı etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Sergimizde manevi mimarlarımız bugüne kadar maneviyatını, dini hizmetini Isparta genelinde yapan mimarlarımızın sergisini ve tarihi camilerimizin sergisini açıyoruz." dedi.

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