Isparta'da karısını tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da eşini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Büyükgökçeli köyünde ormanlık alandaki ağılda eşi Yadigar I'yı (40) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Sezer I'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sezer I'nın ifadesinde, eşi Yadigar I'yı kıskandığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

- Olay

Büyükgökçeli köyünde çobanlık yapan Sezer I, dün ormanlık alanda eşi Yadigar I'yı tabancayla yaralamış, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay sonrası kaçan şüpheli, Osparta-Eğirdir kara yolu Okuyanlar Çiftliği mevkisinde yakalanmıştı.



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