Isparta Valisi Aydın Baruş, mahallelerde incelemelerde bulundu

ISPARTA (AA)- Isparta Valisi Aydın Baruş, Halıkent, Ayazmana ve Vatan mahallelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Baruş, Halıkent Mahallesi'nde bulunan Şehit Adem Köse İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti. Baruş, okul ziyaretinin ardından Muhtar Abidin Yorgancı ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında Halıkent Muhtarlığında görüş alışverişinde bulundu. Baruş mahallede ayrıca Aile Sağlığı Merkezini ve 112 Acil Sağlık İstasyonunu da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Ayazmana Mahallesi'ne geçen Vali Baruş, muhtar Süleyman Kocaer ile bir araya geldi. Daha sonra Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu’nu ziyaret eden Baruş sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Baruş mahallede bulunan Özel Eğitim Uygulama ve Özel Eğitim Meslek Okulu'nda da öğrencilerle bir araya gelerek devam eden derslere iştirak etti.

Son ziyaretini Vatan Mahallesi'ne gerçekleştiren Vali Baruş Mahalle Muhtarı İzzet Yıldırım ile görüştü. Baruş mahallede bulunan 112 Komuta Kontrol Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu da ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.