Isparta'da halıcılığı canlandırmak için proje hazırlandı

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ISPARTA(AA)- Isparta Belediyesi tarafından kentte halı dokumacılığını yeniden canlandırmak, kök boyama geleneğini yaygınlaştırarak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla proje hazırlandı.

Etnografya Halı ve Kilim Müzesinde gerçekleştirilen projenin protokolünü Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler imzaladı. Projenin paydaşları Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Höke de imza töreninde yer aldı.

1 milyon 600 bin liralık bütçeyle hayata geçirilecek "Isparta’da Dokumacılık ve Kök Boya Geleneği ile Kadın ve Gençler İstihdama Katılıyor" projesi kapsamında 12 usta öğretici görev alacak ve merkez atölyede 28 kişi istihdam edilecek. İlçe ve köylerde ise toplam 170 kadın ve gencin istihdama katılımı sağlanacak.

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