Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den Mevlit Kandili mesajı

ISPARTA (AA) - Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başdeğirmen, mesajında, Hz. Muhammed'in dünyayı teşrifini müjdeleyen Mevlit Kandiline ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Mevlit Kandilinin, Hz. Muhammed'in insanlığa bıraktığı mirası anlamak için önemli bir fırsat olduğunu belirten Başdeğirmen, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, toplumsal huzurun, barışın, birlik ve beraberliğin tesisini sağlayan böyle eşsiz fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in, kardeşlik, barış, huzur ve insanların iyiliğini içeren mesajları, bugün çok daha önemli ve anlamlı hale gelmiştir. Bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderilen ve insanların en hayırlısı olan Peygamber Efendimizin yeryüzünü şereflendirmeleri insanlık tarihinin en müstesna, en önemli hadiselerinden biridir. Müslümanlar için güzelliklere erişme, af ve mağfirete ulaşmanın vesilesi ve en kutlu yolu olan bu gecenin birlik ve beraberliğimize, kardeşlik bağlarımızın güçlenmesine ve yeni rahmet kapılarının açılmasına vesile olması temennisiyle mesai arkadaşlarım ve hemşehrilerim başta olmak üzere tüm İslam aleminin Mevlit Kandilini en kalbi duygularımla kutluyorum."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.