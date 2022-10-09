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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da annelerin engelli çocuklarını beklediği ev yeniledi

AA

Isparta'da annelerin engelli çocuklarını beklediği ev yeniledi

ISPARTA(AA) - Isparta'da annelerin özel eğitim kurumunda eğitim alan çocuklarını bekledikleri uygunsuz koşullara sahip ev, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından tadilat ettirildi.

Emre Mahallesi'nde bulunan Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören özel çocukların anneleri, çocuklarının ihtiyaçlarını gidermek için okulun karşısındaki eski binanın bahçe katını kiraladı.

Annelerin fiziki şartları çok uygun olmayan bir ortamda gün boyu kaldığı bilgisini alan Başkan Başdeğirmen, taban tahtaları çürümüş, lavabo ve tuvaletleri kullanılamayacak durumdaki evi tadilat ettirilerek, modern bir hale getirildi.

Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile anneleri, yenilenen evde ziyaret etti.

Emre Mahallesi Muhtarı Gürcan Suvay, evin eski halini anlatarak, yapılan tadilat hakkında bilgi verdi.

Evi gezdikten sonra annelerle sohbet eden Başdeğirmen, anneliğin kutsal bir görev olduğunu ancak engelli annesi olmanın bambaşka bir durum olduğunu söyledi.

Başdeğirmen, "Çok zor bir görev yapıyorsunuz. Bu durumu empati yaptığımız zaman anlayabiliyoruz. Allah sizlere kolaylık versin. Yüce Rabbim inşallah çocuklarımızı sağlığına kavuştursun. Allah’tan gelen bir durum olduğunu bildiğimiz için kabulleniyoruz. İnançlı insanlarız. Her şeyin Allah’ın takdiri olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımıza en güzel hizmeti yapmak için emek veriyorsunuz." dedi.

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