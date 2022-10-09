Isparta'da KPSS ön lisans oturumu yapıldı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu gerçekleştirildi.



Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde saat 10.15’te başlayan sınava 18 binada 8 bin 791 aday katıldı. Sınavda 875’i sınav salon görevlisi olmak üzere emniyet güçlerinin de içinde olduğu bine yakın personel görev aldı.

Bazı adayların sınava yetişemediği dikkati çekti.



Adaylara 60 genel yetenek, 60 genel kültür olmak üzere toplamda 120 soruyu cevaplamaları için 130 dakika süre tanındı.

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