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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da gül çiçeğinin alım fiyatı 22 lira olarak belirlendi

AA

Isparta'da gül çiçeğinin alım fiyatı 22 lira olarak belirlendi

ISPARTA (AA) - Isparta gül çiçeği alım fiyatı kilogram başına 22 lira olarak açıklandı.

Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, gazetecilere, 2022 yılı gül çiçeği sezonunun hayırlısı ile kazasız belasız tamamlandığını söyledi.

Yurt dışına pazarlama çalışmaları yürüttüklerini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Bizler Yönetim Kurulu olarak üretici ortaklarımızın böylesi sıkıntılı bir ortamda aile bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlamak ve rahatlatmak için Birliğimiz ve Rosense AŞ’nin imkanlarını birleştirerek yaptığımız çalışma ve değerlendirmeler sonucunda 2022 yılı gül çiçeği kilogram fiyatı 22 lira olarak tespit edilmiştir. Geçen yıl biliyorsunuz gül çiçeği kilogram fiyatı 7,80 lira olarak tespit edilmişti. Geçen yılla kıyasladığımızda 14 lira 20 kuruşluk bir artış yaşanmış oldu, Yüzdelik dilime vurduğumuz ise yaklaşık yüzde 282 artmış oldu."​​​​​​​

Üreticiye ödemelerin gelecek hafta başlayacağını belirten Çelik, "Zaten biliyorsunuz bu yıl kampanya döneminde biz üreticilere kilogram başına 12 lira peşin ödemede bulunmuştuk. Geri kalan 10 liralık farkı da hesaplayıp üreticilerimize olan borcumuzu tamamen ödemiş olacağız. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da imkanlar ölçüsünde gül üreticisine en iyi fiyatı verme gayreti içinde olduk." ifadelerini kullandı.

Çelik, bu yıl Isparta'da yaklaşık 2 bin 500 kilogram gül yağı üretiminin yapıldığını belirterek, firmaların alım kapasiteleri ve işlemeler dikkate alındığında 15 ile 20 ton arası da gül konkreti imalatı olduğunu da sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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