Isparta'da hayvan hastanesi yapılıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ISPARTA (AA) - Isparta Belediyesince, hayvan hastanesi yapılıyor.



Kaba inşaatı tamamlanan hayvan hastanesinde 2 ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, röntgen odası ve muayene odaları yer alıyor.

Hayvan hastanesinde hayvanların bakım, tedavi, rehabilitasyon ve kısırlaştırılması çalışmalarının yapılması amaçlanıyor.











Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.