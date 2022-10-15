ISPARTA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Vatanımız, coğrafi stratejik üstünlük olarak son derece elverişli. Bugün dünyada yaşanan enerji krizinde Türkiye'nin bu coğrafi stratejik üstünlüğünü tamamlayan siyasi irade, siyasi duruştur." dedi.

Yazıcı, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Isparta'daki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazası nedeniyle son derece üzüntülü olduğunu söyledi.

Türk milletinin büyük bir millet olduğunu ve Türkiye'nin de önemli bir ülke olduğunu belirten Yazıcı, "Vatanımız, coğrafi stratejik üstünlük olarak son derece elverişli. Bugün dünyada yaşanan enerji krizinde Türkiye'nin bu coğrafi stratejik üstünlüğünü tamamlayan siyasi irade, siyasi duruştur. Türkiye’nin coğrafi stratejik konumuna uygun gelişmeleri de ilgiyle takip ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti teşkilatları olarak en büyük güçlerinin birlik ve bütünlük olduğunu dile getiren Yazıcı, şöyle devam etti:

"Birbirimizin hukukunu korumak zorundayız. Bunu söylerken elbette ki kırmızı alanlarımızı ihlal eden eylem ve işbirlikçiler olursa onlara sıfır toleransla bakarız. Ama bunun ötesinde hepimiz beşeriz yanlışımız olur, eksiğimiz olur. Bunları konuşarak aile muhabbeti içerisinde çözmeliyiz. Millet olarak da en büyük gücümüz kardeşliğimizdir. Ülkelerin ekonomik gücü potansiyeli önemlidir, bütçe imkanları önemlidir tek başına düşen milli gelir önemlidir ama bunların ötesinde en büyük hazine kardeşliktir. Bu kardeşlik, Hz. Adem'den bu yana gelen kardeşliktir. Bunu ölçecek parasal hiçbir değer yoktur. Kardeşliğimizi koruyalım, birlik ve bütünlüğümüzü güçlendirelim."

Programa TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz, Konya Milletvekilleri Gülay Samancı, Halil Etyemez, Tahir Akyürek, Selman Özbayacı, Ahmet Sorgun, Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, İzmir Milletvekili Necip Nasır, Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, MKYK Üyeleri Eyüp Gökhan Özekin, Mehmet Nil Hıdır, Ahmet Fethan Baykoç ve Mehmet Karabay ve çok sayıda partili katıldı.

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