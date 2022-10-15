Isparta'da devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da refüje çarpan pikabın devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.



Olcay D. idaresindeki 35 M 6655 plakalı pikap, Çünür yolu istikametinde refüje çarpıp devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Fatma D, Efehan D. ve Özgül Ş. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.





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